رسالة مؤثرة من شقيقة الصيدلي المقتول بالسعودية

17 نوفمبر 2018 - 11:20 م

أكدت الدكتورة منة طه، شقيقة الصيدلي المصري المقتول بالسعودية، إنها علمت بمقتل شقيقها من خلال أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبة: "قالوا في الأول إنه في العناية المركزة، وبعد كده قالوا إنه اتقتل".



ودعت شقيقة الصيدلي المصري المقتول بالسعودية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، إلى منع عرض الفيديوهات الخاصة بمقتل شقيقها على وسائل الإعلام، قائلة: "حرام تعرضوها، راعوا أهله، الفيديو حاجة صعبة".



وأضافت "طه" أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة قامت بزيارتهم، متابعة: "كلهم فوق رأسنا، بس احنا مش عايزين غير القصاص ممن قام بذبحة مثل الفرخة".



كما أكدت أنها لا تعلم سبب مقتل شقيقها إلى الآن، معقبة: "أحد ممن شاركوا في قتله طالب من معه بسرعة قتله قائلا: خلص بسرعة، واقتل الخروف اللي في ايدك ده".

