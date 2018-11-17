وفاة متظاهرة وإصابة 106 أشخاص خلال احتجاجات في فرنسا

17 نوفمبر 2018 - 11:10 م

لقيت متظاهرة حتفها في فرنسا بعدما صدمتها سيارة، وأصيب نحو 106 آخرون ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة ، خلال مظاهرات شعبية عبر البلاد اليوم السبت احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين والديزل، وخطط الحكومة لزيادة الضرائب على وقود المركبات.



ونقلت اليوم وكالة بلومبرج الإخبارية عن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر قوله، إن الشرطة اعتقلت 17 شخصا، وأنه تم تنظيم نحو ألفي مسيرة في أنحاء مختلفة في البلاد بمشاركة نحو 124 ألف شخص.



وقال الوزير، إن قائدة السيارة واجهت حاجزا في وسط الطريق وأًصيبت بالذعر عندما بدأ المتظاهرون يضربون على سيارتها، فحدث أنها دهست المتظاهرة عن طريق الخطأ عندما حاولت الخروج من وسط المظاهرة.

