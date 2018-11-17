ماذا قال عمرو أديب عن العقيد ساطع النعماني؟

17 نوفمبر 2018 - 11:00 م

نعى الإعلامي، عمرو أديب، العميد ساطع النعماني، الذي وافته المنية فجر الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت ماري بالعاصمة البريطانية لندن، واصفًا إياه بأنه بطل حقيقي يستحق التكريم.



وأضاف، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن المصريين بحاجة إلى استبدال ذاكرة النمل بذاكرة الأفيال، ليتذكروا كل ما يحدث على أرضهم، وما تمر به بلادهم، والتضحيات التي يقدمها أبنائهم للحفاظ على أرض الوطن.



وتابع أن الشهيد ساطع النعماني، أصر على الدفاع عن أبناء الوطن من إرهاب الإخوان في ميدان النهضة، وتلقى الرصاص في وجهه إثر ذلك، مستنكرًا هجوم البعض على رجال الجيش والشرطة لحصولهم على بعض الامتيازات في ظل ما يتعرضوا إليه من مخاطر خلال مجابهة الإرهاب تصل إلى فقدان أجزاء من أجسامهم او حتى الاستشهاد.

