واشنطن: لم نتوصل إلى نتيجة نهائية بشأن المسؤول عن مقتل خاشقجي

17 نوفمبر 2018 - 10:55 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية تحدد من هو المسؤول عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.



وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع وزير خارجيته مايك بومبيو، وجينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، حول تقييم الوكالة بشأن قضية خاشقجي.

