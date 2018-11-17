الإنتربول ينتخب رئيسه الجديد

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تنتخب منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» رئيسا جديدا خلال الاجتماع 87 لجمعيتها العامة الأحد بمدينة دبي، عقب استقالة رئيسها السابق إثر إعلان بكين التحقيق معه بشبهة انتهاك القانون.
وبحسبما نقلته وكالة «الأناضول» التركية، سيتنافس على رئاسة «الإنتربول» مرشحون من روسيا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا لخلافة منصب الرئيس السابق «مينغ هونغ وي» الذي أعلن استقالته عقب توقيفه ببلاده الصين مؤخرا.
وأُثيرت قضية اختفاء رئيس «الإنتربول»، عقب إعلان الشرطة الفرنسية تلقيها بلاغا من زوجة «مينغ» (64 عاما) فتحت على إثره تحقيقا بشأن اختفاء الأخير بعد وصوله الصين في 29 سبتمبر 2018.
وفي 7 أكتوبر استقال مينغ من منصبه، إثر التحفظ عليه في الصين للتحقيق معه في شبهة «انتهاكه» للقانون الصيني، وكان يفترض استمراره على رأس المنظمة حتى 2020. ويقع مقر الشرطة الدولية في «ليون» جنوبي فرنسا.
وفي سياق آخر، يبحث الإنتربول خلال اجتماعه لاختيار رئيسه الجديد، انضمام كل من كوسوفو وفانواتو وكيريباتي للمنظمة. وفي حال ضم الإنتربول الدول الثلاث إلى بنيته فإنه سينال صفة أكبر منظمة دولية.
ومن المنتظر أن يقدم الوفد التركي خلال الاجتماع شرحا تفصيليا عن العمليات في مكافحة التنظيمات الإرهابية والتدابير التي تتخذها ضد تهريب المهاجرين.

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