» رسميا.. "عبد الحفيظ" مسئولا عن قطاع الكرة بالأهلي

أعلن شريف فؤاد المتحدث الرسمي بمجلس إدارة النادي الأهلي، قيام محمود الخطيب رئيس النادي بتكليف سيد عبدالحفيظ بمتابعة قطاع كرة القدم.



وأضاف فؤاد في تصريحات عبر قناة الأهلي، أن سيد عبدالحفيظ سيقدم الترشيحات في إدارة القطاعات المختلفة لرئيس النادي خلال أسبوع.

وأضاف فؤاد في تصريحات عبر قناة الأهلي، أن سيد عبدالحفيظ سيقدم الترشيحات في إدارة القطاعات المختلفة لرئيس النادي خلال أسبوع.