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مقتل سيّدة وطفل بقصف قوات النظام جنوبي إدلب

عرب وعالم

النظام يقتل 11 شخصاً في غارة على إدلب
النظام يقتل 11 شخصاً في غارة على إدلب

المصريون ووكالات

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مقتل وإصابة 6 مدنيين في قصف للنظام السوري وروسيا

قُتل مدنيان وأصيب 3 آخرون، جراء قصف قوات النظام السوري والمليشيات الأجنبية الإرهابية الداعمة له، مناطق سكنية بمحافظة إدلب.
وقال مصطفى حاج يوسف مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، للأناضول، إن قوات النظام استهدفت قرية قطرة بريف إدلب الجنوبي.
وأكد أن القصف أسفر عن مقتل سيّدة وطفلها، وإصابة 3 مدنيين آخرين بجروح.
ومنذ صباح السبت، تقصف قوات نظام بشار الأسد والميليشيات المدعومة من إيران، بالأسلحة الثقيلة؛ بلدات وقرى جنوبي إدلب، في خرق واضح لاتفاق "سوتشي" حول المحافظة.
وتسببت انتهاكات مماثلة بمقتل 27 مدنيًا، وإصابة عشرات آخرين، منذ التوصل إلى الاتفاق منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي عقب مباحثات ثنائية، اتفاقا لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب. 

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