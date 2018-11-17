ترامب يتحدث مع CIA والخارجية بشأن مقتل خاشقجي

17 نوفمبر 2018 - 10:40 م

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا هوكابي، السبت، بأنّ الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) جينا هاسبل، ووزير خارجيته مايك بومبيو حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وأجرى ترامب الاتصالين الهاتفيين خلال رحلته الجوية إلى ولاية كاليفورنيا، لتفقد وضع الولاية التي تضربها حرائق غابات واسعة منذ الأسبوع الماضي، حسبما أفادت "أسوشيتيد برس".



ولم تدلِ "هوكابي" بأية تفاصيل أخرى بشأن اتصاليّ ترامب مع هاسبل وبومبيو.



لكن ترامب قال، في وقت سابق اليوم، إنه سيتحدث مع وزير خارجيته ومديرة الـ"سي آي أيه" حول جريمة قتل خاشقجي.



وأرجع السبب إلى كونه "ما زال لا يعرف ما يكفي عن الأمر (جريمة مقتل خاشقجي) لاتخاذ قرار".



وأمس الجمعة، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن "سي آي أيه" توصّلت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر باغتيال خاشقجي.

والخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه" دون ذكر اسمه، وأن جثة المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل (دون تسميتهم)، وتم نقلها إلى خارج القنصلية.

واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية "غير مرضية"، وقال: "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين، وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة".

