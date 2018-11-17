  • الأحد 18 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:40 ص
بحث متقدم
مقتل صيدلي مصري

رسالة مؤثرة من شقيقة الصيدلي المقتول بالسعودية

أرشيفية

مسلسل انتهاكات المصريين بالخارج.. عرض مستمر

المستشار بهاء أبوشقة

غليان داخل «الوفد» بسبب «مخالفات» انتخابات «الهيئة العليا»

بالفيديو.. تعذيب الأيتام بالماء البارد في «الأورمان»

كشف نفسي على العاملين بالحضانات هل يوقف تعذيب الأطفال؟

نجل خاشقجي يتلقى عزاء والده

نجل خاشقجي يتلقى عزاء والده بمنزله في السعودية

اختفاء "أنسولين" مرضى السكر بالبحيرة

أزمة الأنسولين تهدد الملايين من مرضى السكر

صلاح

«صلاح» مُرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي

صفاء الهاشم

الكويت عن تطاول "الهاشم": لا تمثل إلا نفسها

صيدلي مصري

والدة الصيدلي المقتول في السعودية تفجر مفاجأة

النقاب

النقاب في مصر «برخصة» لهذا السبب

ترامب يكشف حقيقة تشكيكه بولاء نائبه بنس

عرب وعالم

" مايك بنس" يتولي فريق السلطة بالبيت الأبيض
" مايك بنس" يتولي فريق السلطة بالبيت الأبيض

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الرئيس يرد.. حقيقة انقلاب نائب "ترامب"

#

مايك بنس يتهم الصين بالسعي لتغيير ترامب

#

الممثلة الإباحية: هذا ما فعله ترامب قبل بدء العلاقة بيننا

#

والدا «ميلانيا ترامب» يحصلان على الجنسية الأمريكية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، ادعاءات تحدثت عن تشكيكه بولاء نائبه مايك بنس له.
وأضاف في تصريح صحفي قبيل تحركه إلى ولاية كاليفورنيا لتفقد تطورات الحرائق المشتعلة: "لا، ليس أشك في ولائه على الإطلاق، مايك بنس يكن الولاء لي 100 بالمئة".
وأشار ترامب إلى أن بنس وقف إلى جانبه منذ فوزه بالانتخابات التمهيدية، مفندا ادعاء أطلقته صحيفة "نيويورك تايمز" بقولها إن "ترامب يشكك بولاء بنس".
وفي تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أبدى ترامب مجددا رفضه ادعاء "نيويورك تايمز"، متهما إيّاها بـ"نسج أخبار مزيّفة".
وقال ترامب: "لا أعتقد أنه هنالك علاقة جيدة تربط بين رئيس ونائبه بقدر العلاقة التي بيننا. مجرد المزيد من الأخبار الكاذبة. أعداء الشعب".
بدوره، قال بنس، في تصريح صحفي من بابوا غينيا الجديدة التي يزورها للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، إنه تباحث مع ترامب بشأن خبر "نيويورك تايمز" و"ضحكا كثيرا" بسببه.
يشار إلى أن "نيويورك تايمز" نشرت، الجمعة، خبرا لم تذكر مصدره، قالت فيه إن ترامب سأل بنس فيما إذا كان سيقف إلى جانبه في الانتخابات الرئاسية 2020.
وأضاف إنه إثر تقديم بنس جوابا إيجابيا، قابله ترامب بعبارة: "هذا لم يكن شيئا أتوقعه، لكن رغم ذلك أشعر أنني بحالة جيدة الآن"، مدعية أن "ترامب يشكك بولاء بنس". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» والدة ضحية "جازان": هذا هو سبب مقتله
» رسميا.. "عبد الحفيظ" مسئولا عن قطاع الكرة بالأهلي
» ترامب يكشف حقيقة تشكيكه بولاء نائبه بنس
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بث مباشر.. مباراة إيطاليا والبرتغال
» الرئيس يرد.. حقيقة انقلاب نائب "ترامب"
» الأهلي يكشف حقيقة رحيل «أزارو»
» فيديو.. نهاية مأساوية للبنانية أذلت سيدة فقيرة
» مظاهرة داعمة لفلسطين في شوارع باريس
» «عبد الحفيظ» مديرًا لقطاع الكرة في الأهلي
» استخراج جثة طفل قتلته والدته وعشيقها

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:03 ص

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»