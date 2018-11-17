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السلطات الأفغانية تعلن مقتل 30 من مسلحي "طالبان"

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السلطات الأفغانية تعلن قتل المئات من "داعش"
السلطات الأفغانية تعلن قتل المئات من "داعش"

المصريون ووكالات

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مقتل 40 من الأمن الأفغاني في هجوم لطالبان

قتل 30 مسلحا على الأقل من حركة "طالبان"، الليلة الماضية، في حملة مداهمات شنتها قوات أمنية خاصة بإقليم ننكرهار الأفغاني المتاخم لباكستان، حسب ما أفاد مسؤول محلي، السبت.
وتأتي تذلك المداهمات في إطار حملة أمنية موسعة ردا على تصاعد هجمات حركة "طالبان" خلال الفترة الأخيرة.
وقال عطا الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم ننكرهار، للأناضول، إن "قوات أمنية خاصة شنت مداهمات على معاقل طالبان في منطقة (Sra Qita) الليلة الماضية".
وأضاف خوجاني أن "30 مسلحاً قتلوا، فيما تم تدمير 5 مخابئ، ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة".
وأكد أن "قوات الأمن لم تسجل أي إصابات".
وتشهد أفغانستان مواجهات شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الأفغانية. 

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