» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

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الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.

وننشر فى العدد "«الجماعة الإسلامية» تنهى تحالفها مع الإخوان" كما ننشر " القصة الكاملة لتشكيل ائتلاف الأحزاب المدنية"، كذلك " هل يُحبس «أبوتريكة» بتهمة التهرب الضريبى؟".

وننشر أيضًا " جدل حول دور «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان»"، وكذلك "التعليم الأزهرى.. إقبال «أجنبى».. وهروب «مصرى»"، وأيضًا " لأول مرة: خطبة الجمعة عن شاب مسيحى!!".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ اتهام إعلامى كويتى شهير بـ«تزوير الدكتوراه» من مصر

ـ بشرى للمصريين.. تصفير جمارك السيارات فى 2019

ـ مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحى النوم»

ـ العمليات القيصرية.. تنعش «جيوب».. وتخرب«بيوت»

ـ ثالوث«الفتنة» بين الإسلاميين.. «المولد.. الميلاد.. زكاة الفطر»

ـ «المونيتور»: السجون فى مصر «تحارب الغلاء»

ـ هل يُعفى الأرامل والمطلقات وكبار السن من فواتير المياه والكهرباء؟

ـ الدروس الخصوصية«أون لاين».. المدرسون للحكومة: «إحنا اللى دهنا الهوا دوكو»

ـ الدم الحرام.. علب الليل السرية لـ«أثرياء الدم»

ـ اغتصاب.. اختطاف.. قتل.. ومخدرات.. عالم«التوك توك».. الحبل على الغارب

ـ مفاجأة.. دولة إفريقية وراء تسريب لقطة «قميص أزارو»

ـ الدروس الخصوصية "أون لاين".. المدرسون للحكومة: "إحنا اللي دهنا الهوا دوكو"


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