«أزارو» يطلب اعتذارا رسميا من الأهلي قبل العودة للتدريبات

17 نوفمبر 2018 - 03:17 م

حاول محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق، على اثناء وليد أزارو مهاجم الفريق عن حالة غضبه الشديد من هجوم قناة النادي عليه، خصوصا وأن الأخير كان يرفض العودة للقاهرة وأبدى لمدير الكرة رغبته بالرحيل بسبب ما حدث مؤخرا وهو الأمر الذي عرضه محمد يوسف، على رئيس النادي في آخر جلسة جمعتهما معا .

وتبقى محاولات المدرب العام قائمة لإقناع اللاعب التراجع عن قرار الرحيل وتأجيل حسم الأمر حتى يناير المقبل، والعودة الآن للانتظام في التدريبات الجماعية .

واشترط أزارو، اعتذارا رسميا من قناة النادي قبل العودة للقاهرة وإلا سيواصل الانقطاع عن التدريبات الجماعية والعودة حتى فسخ التعاقد عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا ".