» بالصور.. أول ظهور لـ"أبو الفتوح" بعد تجديد حبسه

17 نوفمبر 2018 - 02:46 م

ظهرت الصور الأولى للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، أثناء نظر تجديد حبسه أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة .

وظهر عبد المنعم أبوالفتوح وهو يرتدي الملابس البيضاء،" الحبس الاحتياطي" أمام المحكمة .

كانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبدالمنعم أبوالفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.