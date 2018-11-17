حلمي بكر: هذا هو أفضل صوت نسائى فى مصر

17 نوفمبر 2018 - 02:21 م



وصف الموسيقار حلمى بكر المطربة آمال ماهر بصاحبة الصوت النسائي الأفضل على الإطلاق، قائلاً: "أنا أرى أن أحسن صوت نسائي في مصر هو آمال ماهر لكنها لا تأخذ حقها كما يجب".



وأضاف بكر خلال لقائه في برنامج "بر الأمان" المذاع على فضائية "صدى البلد"، "أن الفنانة آمال ماهر أقحمت نفسها في أمور بعيدة عن الفن والغناء".



وتابع بكر أن المطربة كارمن سليمان تستحق أن تأخذ المرتبة الثانية عقب آمال ماهر، واصفًا إياه بالإعجاز الغنائي، لكنها تتعرض للكثير من العوائق والعقبات، وينقصها القدرة على إدارة عملها بنفسها دون معاونين.





