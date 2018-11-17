رسائل الرئيس "السيسي" في المؤتمرالبيولوجي

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي الـ14 للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ العديد من الرسائل للمجتمع الدولي للحفاظ علي البيئة وثرواتها والأجيال المقبلة من الانقراض.

وجاءت أبرز هذه الرسائل كما يلي:

1- مصر عازمة على العمل مع كافة الأطراف لزيادة الوعى بقضية التنوع البيولوجى

2- مصر تولى أهمية خاصة لقيمة التنوع البيولوجى فى التنمية المستدامة

3- مصر وضعت دستورا قويا ذو أسس راسخة للحفاظ على البيئة وثرواتها

4- مصر أطلقت مبادرة تتماشى مع دمج التنوع البيولوجى مع جميع القطاعات المصرية

5- مصر تؤكد عزمها على العمل مع جميع الأطرف لضمان إنجاح هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه.

6- ندرك قيمة عنصر تنمية المستدامة للحفاظ على الأجيال والتمتع بالصحة

7- المؤتمر يأتى فى وقت يواجه فيه التنوع البيولوجى مخاطرا

8- يجب الحفاظ على التنوع البيولوجى فى داخل الأنظمة العالمية

9- يجب إيجاد برنامج متكامل للتعامل مع التغيرات البيئية.

10- استهلاك العالم سنويا يزيد بنسبة أكبر من 30% عما تنتجه النظم من موارد


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