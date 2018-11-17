نعمان: أطالب الرئيس السيسي بأن يتدخل شخصيا لاستعادة حجر رشيد

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طالب الدكتور حاتم نعمان رئيس الجبهة الوطنية العربية الرئيس السيسي بأن يتدخل شخصيًا لاستعادة حجر رشيد من المتحف البريطاني خاصة أنها من العلامات البارزة والمميزة في تاريخ الحضارة الإنسانية لأنها مفتاح اللغز التي كشفت عن تاريخ وحضارة مصر الفرعونية.

وأكد نعمان أنه يتعين على وزير الآثار والمجلس الأعلى للآثار والمسئولين العمل على استعادة تمثال الملكة الجميلة نفرتاري وتمثال الكاتب المصري، لأن معظم هذه الآثار قد خرجت تهريب و"خلسة"، ودون إرادة الدولة المصرية.


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