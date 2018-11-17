النقض تؤيد إدراج 22 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية

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محكمة النقض
محكمة النقض

شيماء السيد

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22 سبتمبر الحكم فى طعن حسن مالك

قضت محكمة النقض في أولى جلساتها برفض الطعن المقدم من  22 متهمًا وتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لاتهامهم في أحداث عنف وشعب وأعمال إرهابية بمحافظة الإسكندرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجية أديب وعضوية المستشارين حمدى أبو الخير ومحمود خضر وبدر خليفة والاسمر نظير وخالد الوصيفي وأسامة مصطفي وخالد ابو القاسم وممدوح فزاع وهاني صبحي وبسكرتارية رمضان عوف ونجيب لبيب ومحمد الشيمي.

وكانت النيابة قد أسندت. فى تحقيقاتها  للمتهمين اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحالتهم لمحكمة الجنايات  التي  نظرت القضية وفحصتها واستمعت الي شهود الاثبات ومرافعة الدفاع قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فقامت النيابة بتقديم مذكرة مدعمة بالمستندات بأن المتهمين قاموا بأعمال عنف وشغب وإرهاب بالإسكندرية.

وأكدت ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.وقدمتها لمحكمة الاستئناف وطالبت بإدراجهم علي قوائم الكيانات الارهابية وقامت محكمة الجنايات بفحص هذه المستندات وقررت ادراجهم علي قوائم الكيانات الارهابية فطعنوا أمام محكمة النقض على هذا القرار فقضت بتأييد إدراجهم.


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