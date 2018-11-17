«كهربا» يمدد للزمالك 5 سنوات

17 نوفمبر 2018 - 02:05 م

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، صحة تمديد نادي الزمالك لعقد محمود عبد المنعم «كهربا» وسريانه تلقائيًا بعد نهاية العقد القديم.

وقال المصدر، إن الزمالك مدد عقد كهربا ولم يجدده، وتم توثيقه رسميًا بعد سداد نسبة 3% لصالح الاتحاد، وبالتالي فهو ساري دون الحاجة إلى أي إجراءات جديدة. وفقا لما نشر بـ"بوابة أخبار اليوم".

ومدد الزمالك عقد محمود كهربا لمدة 5 سنوات جديدة بعد إعارته لاتحاد جدة السعودي في الموسم الماضي.