أول تعليق لوزيرة الهجرة على مقتل صيدلي مصري بالسعودية

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السعودية

قتل

الهجرة

دي إم سي

صيدلي

عقبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على حادث مقتل الصيدلي المصري في السعودية قائلة: "حادثة مفجعة ومحزنة، لافتة إلى أنها حرصت على تقديم واجب العزاء لأسرة الصيدلي الشاب في منزلهم بعين شمس، وكان يرافقها وكيل نقابة الصيادلة".

وأضافت خلال اتصال هاتفي مع فضائية "دي إم سي "، أنها اتفقت مع سفيرنا بالسعودية على اطلاع أسرة الصيدلي على كل تفاصيل القضية، مضيفة أنه تم ضبط الجاني والكاميرا أوضحت وجود شخصين آخرين ساعدا الجاني على ارتكاب جريمته.

 ونوهت وزيرة الهجرة بأنه في خلال 3 أيام سيعود جثمان الطبيب الصيدلي إلى أرض مصر، موضحة أن نقابة الصيادلة متواصلة مع المؤسسة التي كانت تكفله في السعودية للحصول على كل مستحقاته.

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