» صحيفة تونسية تكشف سر مرض «الخطيب»

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في واقعة مؤسفة وغريبة، تحدثت صحيفة تونسية عن مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحاجته للتدخل الجراحي العاجل لاستئصال ورم في الرقبة.

وكتبت صحيفة "الصريح" التونسية خبرًا بعنوان: "تدهور الحالة الصحية للخطيب رئيس الأهلي المصري منذ الهزيمة أمام الترجي وحالة طوارئ".

وجاء نص الخبر كالأتي:"أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل السوبر السعودي المصري بطلب من الأهلي بسبب تدهور الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس الفريق الذي تواجد بألمانيا لتلقي العلاج مباشرة بعد نهائي رادس أمام الترجي".

ويحتاج محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لعملية جراحية لاستئصال ورم في الرقبة يضغط على الحبل الشوكي، وهو ما تسبب في آلام بالعمود الفقري.

الخطيب اكتشف الورم في شهر أغسطس الماضي، ولكنه فضّل ألا يُعلن عنه لارتباطه بإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، ثم مفاوضات عقود الرعاية الجديدة، ثم مساندة الفريق الأول لكرة القدم الكرة للنادي بعد وصوله للأدوار النهائية في بطولة أفريقيا .

وحذر الطبيب المعالج لمحمود الخطيب من خطورة تأخير التدخل الجراحي لأكثر من ذلك، وقرر إجراء العملية الجراحية يوم الإثنين المقبل في ألمانيا .


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