» حلا شيحة: هذا ردي على كل من شتمني بسبب خلع الحجاب

ردت الفنانة حلا شيحة على جميع من يقومون بسبها بسبب قرارها بخلع الحجاب والعودة إلى التمثيل من جديد.
ونشرت "حلا" صورة لها مع صديقة محجبة ، وعلقت عليها قائلة: "صورة مع صديقتي الجميلة وفاء .. أنا أحترم الحجاب و سأظل احترمه و إن لم أرتديه و له مكانة خاصة في قلبي و أحترم كل المحجبات و هما أخواتنا و بناتنا و أمهاتنا ليهم في قلبي احترام و محبة ، مش معني إني شيلت الحجاب إني ضده ، و الناس اللي نازلة شتايم علي الميديا و سوء ظن و اكنهم بيطبقوا الدين أقولهم الدين مش بس حجاب الدين الكلمة الطيبة و المعاملة الطيبة و حاجات كتير .. ادعوا للناس بالخير أفضل من الشتايم و التجريح و الخوض في أعراض الناس .. و متشكرة لكل كلمة طيبة اتقالت".