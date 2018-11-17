  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:51 ص
بحث متقدم
اجيري

هكذا سيتصرف اتحاد الكرة مع أجيري بعد حركته المسيئة

الصيدلي المقتول

والدة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف مفاجآت جديدة

آل الشيخ

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ إلى محمد صلاح

برلماني وداعية سلفي

مشادة ساخنة بين برلماني وداعية سلفي لهذا السبب

مقتل صيدلي مصري

كواليس الساعات الأخيرة في حياة صيدلي "جازان"

توفيق عكاشة

"عكاشة": الديموقراطية جاءت بأفشل من تولى حكم مصر

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

أول تعليق من "الخارجية" على مقتل صيدلي بالسعودية

البرلمان

«10 أيام إجازة وضع للرجال».. ونواب: غير عقلاني

يحيى السنوار

حماس: لن نبيع دماء الشهداء بمال قطر

الشعراوي

فيديو.. "الشعراوي" عن حكم الإخوان: سيفسدون الدين والدنيا

نوكيا تبهر العالم بهاتف يغير موازين القوى

الصفحة الأخيرة

نوكيا
نوكيا

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"سعفان" يعتذر عن حضور اجتماع مجلس النواب

#

شاهد .. "نوكيا" تذهل الجمهور بهاتف جديد

#

اكتشاف خطير يثبت وجود "كائنات فضائية"

#

قيادي إخواني للإسلاميين: "أم على قلوب أقفالها"

نوكيا

هاتف يعمل 21 يوما

كشفت شركة "إت إم دي جلوبال" المالكة لحقوق تصنيع هواتف "نوكيا" عن هاتف جديد يتميز بميزة مذهلة.

وجاء هاتف "Nokia 106" الجديد بهيكل بلاستيكي صغير، ولوحة مفاتيح بأزرار كما في الهواتف القديمة، وبطارية بسعة 800 ميلي أمبير تخوله العمل لـ 15.7 ساعة في وضعية الاتصال وإجراء المكالمات، و لـ 21 يوما تقريبا في وضعية الاستعداد.

وزودت نوكيا الجهاز أيضا بشاشة ملونة بمقاس 1.8 بوصة، ومعالج "MTK 6261D"، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وذاكرة(4+4) غيغابايت، تمكنه من تخزين 2000 جهة اتصال، و500 رسالة نصية.

وسيطلق الجهاز بأربع ألوان أساسية هي الأبيض والأسود والرمادي والأزرق، أما سعره في الأسواق فسيكون 30 دولارا تقريبا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سمية الخشاب تكشف: هل ندمت على أدوارها الجريئة؟
» منتخب مصر يفجر مفاجأة مدوية عن اعتزال وليد سليمان
» حلا شيحة: هذا ردي على كل من شتمني بسبب خلع الحجاب
» نوكيا تبهر العالم بهاتف يغير موازين القوى
» تمارس العلاقة الحميمة ونجلها متوفي بجانبها من التعذيب
» ألمانيا تهبط للمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية
» عكاشة يدعو لإغلاق "أفران العيش" لهذا السبب
» توفيق عكاشة: "أنا معايا دكتوراه مزورة بهذا المجال"
» أردوغان وترامب يتفقان على هذا الأمر بشأن مقتل خاشقجي
» "الغذاء العالمي" يحذّر من تعرض 18 مليون لمجاعة باليمن
» 18 مليون شخص مهددون بالمجاعة في اليمن

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي