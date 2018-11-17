  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:52 ص
بحث متقدم
اجيري

هكذا سيتصرف اتحاد الكرة مع أجيري بعد حركته المسيئة

الصيدلي المقتول

والدة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف مفاجآت جديدة

آل الشيخ

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ إلى محمد صلاح

برلماني وداعية سلفي

مشادة ساخنة بين برلماني وداعية سلفي لهذا السبب

مقتل صيدلي مصري

كواليس الساعات الأخيرة في حياة صيدلي "جازان"

توفيق عكاشة

"عكاشة": الديموقراطية جاءت بأفشل من تولى حكم مصر

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

أول تعليق من "الخارجية" على مقتل صيدلي بالسعودية

البرلمان

«10 أيام إجازة وضع للرجال».. ونواب: غير عقلاني

يحيى السنوار

حماس: لن نبيع دماء الشهداء بمال قطر

الشعراوي

فيديو.. "الشعراوي" عن حكم الإخوان: سيفسدون الدين والدنيا

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ إلى محمد صلاح

الرياضة

آل الشيخ
آل الشيخ

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«تركى آل شيخ» يوجه رسالة لـ«صلاح»

#

جميلة إسماعيل توجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ"

#

«آل الشيخ» لـ«صلاح»: الغرور مقبرة النجوم

#

تركى آل الشيخ يوجه رسالة عتاب لـ"مدحت شلبى "

تركي آل الشيخ

محمد صلاج

توجه المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الرياضة السعودية - برسالة بدت غامضة في مغزاها إلى نجمنا المصري محمد صلاح عقب فوز منتخبنا الوطني على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف في تصفيات بطولة أمم أفريقيا.

ونشر "آل الشيخ" خبرًا عن قيام "صلاح" بالاستماع لأغنية "هدد" للمطرب عمرو دياب التي كتبها "آل الشيخ" نفسه ، وعلق عليها قائلًا في تدوينة: "ابوصلاح ?? الموضوع وسع ... وورانا مصاريف ل بيراميدز".

ولم يُفهم مضمون الرسالة التي كتبها "آل الشيخ" وإن كان المغردون اعتقدوا أنها مزحة من "آل الشيخ" لـ"صلاح" بسبب أن هذه ثاني أغنية - خلال أسبوع - يسمعها "صلاح" من كلمات "آل الشيخ" بعد أغنية "برج الحوت".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سمية الخشاب تكشف: هل ندمت على أدوارها الجريئة؟
» منتخب مصر يفجر مفاجأة مدوية عن اعتزال وليد سليمان
» حلا شيحة: هذا ردي على كل من شتمني بسبب خلع الحجاب
» نوكيا تبهر العالم بهاتف يغير موازين القوى
» تمارس العلاقة الحميمة ونجلها متوفي بجانبها من التعذيب
» ألمانيا تهبط للمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية
» عكاشة يدعو لإغلاق "أفران العيش" لهذا السبب
» توفيق عكاشة: "أنا معايا دكتوراه مزورة بهذا المجال"
» أردوغان وترامب يتفقان على هذا الأمر بشأن مقتل خاشقجي
» "الغذاء العالمي" يحذّر من تعرض 18 مليون لمجاعة باليمن
» 18 مليون شخص مهددون بالمجاعة في اليمن

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي