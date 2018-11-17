  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:52 ص
بحث متقدم
اجيري

هكذا سيتصرف اتحاد الكرة مع أجيري بعد حركته المسيئة

الصيدلي المقتول

والدة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف مفاجآت جديدة

آل الشيخ

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ إلى محمد صلاح

برلماني وداعية سلفي

مشادة ساخنة بين برلماني وداعية سلفي لهذا السبب

مقتل صيدلي مصري

كواليس الساعات الأخيرة في حياة صيدلي "جازان"

توفيق عكاشة

"عكاشة": الديموقراطية جاءت بأفشل من تولى حكم مصر

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

أول تعليق من "الخارجية" على مقتل صيدلي بالسعودية

البرلمان

«10 أيام إجازة وضع للرجال».. ونواب: غير عقلاني

يحيى السنوار

حماس: لن نبيع دماء الشهداء بمال قطر

الشعراوي

فيديو.. "الشعراوي" عن حكم الإخوان: سيفسدون الدين والدنيا

بالفيديو..

مشادة ساخنة بين برلماني وداعية سلفي لهذا السبب

آخر الأخبار

برلماني وداعية سلفي
برلماني وداعية سلفي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مشادة بين إعلامية تونسية وعالم أزهري لهذا السبب

#

سر "خناقة" مرتضى ومجدي عبد الغني

#

"انتي طائفية وغير محجبة" تشعل خناقة باستوديو الإبراشي

#

فيديو..خناقة بين مظهر شاهين وعضو هيئة تدريس الأزهر

نشبت مشادة على الهواء، بين عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب سامي رمضان، والداعية السلفي الشيخ سامح عبدالحميد، وذلك بسبب تحريم السلفيين الاحتفال بالمولد النبوي.
وأوضح "النائب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة: "نسعد بشيء طيب ولا نتبع شيئًا، ليه عايز تخليه بدعة، وأنا أعلم إسلامي وعقيدي وديني جيدًا"، مستنكرًا: "هل نحرم الناس من فرحتهم، والقرآن لم يحرم الاحتفال به".
من جانبه رد "الداعية السلفي"، قائلًا: "نتبع الشريعة الإسلامية، ولم يحتفل أحدًا بمولد النبي، صلى الله عليه وسلم"، متابعًا: "الاحتفالات تترك للمسيحيين وليست للمسلمين"، مؤكدًا أن النائب لم يدرس العلوم الشرعية.
وقال "رمضان" إنهم يبتكرون إبداعًا جديدًا وفكرًا جديدًا في كل يوم، ويجب ألا تعرض هذه الأفكار للمواطنين، ورد "الأخير": "إنت مش عارف تتكلم أصلًا، ولا يجب تخصيص حلاوة الموسم في هذه المناسبة بعينها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سمية الخشاب تكشف: هل ندمت على أدوارها الجريئة؟
» منتخب مصر يفجر مفاجأة مدوية عن اعتزال وليد سليمان
» حلا شيحة: هذا ردي على كل من شتمني بسبب خلع الحجاب
» نوكيا تبهر العالم بهاتف يغير موازين القوى
» تمارس العلاقة الحميمة ونجلها متوفي بجانبها من التعذيب
» ألمانيا تهبط للمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية
» عكاشة يدعو لإغلاق "أفران العيش" لهذا السبب
» توفيق عكاشة: "أنا معايا دكتوراه مزورة بهذا المجال"
» أردوغان وترامب يتفقان على هذا الأمر بشأن مقتل خاشقجي
» "الغذاء العالمي" يحذّر من تعرض 18 مليون لمجاعة باليمن
» 18 مليون شخص مهددون بالمجاعة في اليمن

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي