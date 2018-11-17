» ألمانيا تهبط للمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية

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رسميًا.. ألمانيا تفوز بحق تنظيم يورو 2024

هبط منتخب ألمانيا إلى المستوى الأدنى بدوري الأمم الأوروبية بصفة رسمية، الجمعة، بعد فوز هولندا على فرنسا (2-0).
وحقق المنتخب الهولندي فوزًا ثمينًا على الديوك الفرنسية، ليصل رجال المدرب رونالد كومان للنقطة 6، بينما توقفت فرنسا عند 7 نقاط، في صدارة المجموعة.
و فوز هولندا أرسل المانشافت للمستوى الثاني (B)، في ظل تذيله ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.
ولا يتبقى للألمان سوى مباراة واحدة أمام هولندا، يوم الإثنين المقبل، لكن الفوز لن يمنح رجال المدرب يواكيم لوف، طوق النجاة من الهبوط.
وبات منتخب ألمانيا أمام فرصة واحدة للتأهل إلى بطولة يورو 2020، وذلك من خلال التصفيات المؤهلة للبطولة.

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