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ترامب: الصّين تريد التوصل معنا لاتفاق تجاري

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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قال الرئيس الأمركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إنّ الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق مع بلاده حول التجارة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أكد خلالها صحة الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام أمريكية حول رغبة الصين بإعادة المحادثات المتوقفة بشأن التجارة بين البلدين.
وقال ترامب: "الصين تريد التوصل لاتفاق.. أرسلت إلينا قائمة بأشياء على استعداد للقيام بها، هي قائمة كبيرة لكنها حتى الآن غير مقبولة بالنسبة لنا".
وصعد فائض الميزان التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، بنسبة 15.7 بالمائة، على أساس سنوي، في أول 10 شهور من العام الجاري 2018.
ويأتي الارتفاع، رغم بدء الولايات المتحدة فرض رسوم وجمارك على عدة سلع قادمة من الصين بقيم تجاوزت 260 مليار دولار، منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، وعززتها الشهر الماضي.
ودفعت إجراءات الحمائية التجارية الأمريكية، بكين، إلى الرد على الولايات المتحدة بالمثل، وفرضت رسوما وجمارك على واردات أمريكية، الشهر الماضي، بقيمة 60 مليار دولار.
والشهر الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي، من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعامين الجاري والمقبل، بنسبة 0.2 بالمائة، إلى 3.7 بالمائة، لأسباب أبرزها التوترات التجارية. 

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