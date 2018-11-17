  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:51 ص
بحث متقدم
اجيري

هكذا سيتصرف اتحاد الكرة مع أجيري بعد حركته المسيئة

الصيدلي المقتول

والدة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف مفاجآت جديدة

آل الشيخ

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ إلى محمد صلاح

برلماني وداعية سلفي

مشادة ساخنة بين برلماني وداعية سلفي لهذا السبب

مقتل صيدلي مصري

كواليس الساعات الأخيرة في حياة صيدلي "جازان"

توفيق عكاشة

"عكاشة": الديموقراطية جاءت بأفشل من تولى حكم مصر

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

أول تعليق من "الخارجية" على مقتل صيدلي بالسعودية

البرلمان

«10 أيام إجازة وضع للرجال».. ونواب: غير عقلاني

يحيى السنوار

حماس: لن نبيع دماء الشهداء بمال قطر

الشعراوي

فيديو.. "الشعراوي" عن حكم الإخوان: سيفسدون الدين والدنيا

الأمم المتحدة تعتمد 8 قرارات ضد إسرائيل ولصالح فلسطين

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

روسيا تدعو مجلس الأمن لبحث عقوبات كوريا الشمالية

#

وثيقة مسربة تكشف اتفاقًا بين الأمم المتحدة والحوثيين

#

واشنطن تتهم موسكو بانتهاك هذا الأمر

#

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بشن حرب على غزة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، بأغلبية كبيرة، ثمانية قرارات ضد إسرائيل، منها سبعة لصالح فلسطين تؤكد على حقوق شعبها.
وحصلت الأناضول، على نسخ من تلك القرارات التي يتم التصويت عليها بشكل دوري سنويًا، ويتعلق أحدها بهضبة الجولان السورية المحتلة، والسبعة الأخرى تخص الممارسات الإسرائيلية في فلسطين.
والقرار الأول المتعلق بهضبة الجولان السورية، تبنته العديد من الدول، وهو يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الهضبة التي احتلتها عام 1967.
وحصل مشروع القرار على تأييد 151 دولة مقابل اعتراض دولتين هما الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 14 دولة عن التصويت.
وكانت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، قد أعلنت الخميس، أن بلادها ستصوّت الجمعة، ضد مشروع قرار سنوي تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا بشأن الجولان.
وأوضحت في بيان أن الإدارات الأمريكية كانت في السابق تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الذي وصفته بأنه "غير منطقي"، مضيفة أن الإدارة الأمريكية الحالية تعتبر القرار الذي سيطرح الجمعة "متحيزا بوضوح ضد إسرائيل".
وأمّا القرارات السبعة الأخرى التي تم اعتمادها، فتتعلق بالقضية الفلسطينية، وحصل الأول منها الخاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين على أغلبية 161 صوتًا مقابل اعتراض دولتين وامتناع 8 دول عن التصويت.
فيما حصل قرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بموجب القوانين الدولية، على تأييد 155 صوتًا، واعتراض 5 دول، وامتناع 10 دول عن التصويت.
وحصل القرار الثالث المتعلق بأهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على أغلبية 158 دولة، واعتراض 5 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت.
وحصل القرار الرابع الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني، على تأييد 155 صوتًا واعتراض 5 دول وامتناع 10 عن التصويت، فيما حصل قرار خامس خاص بعدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على موافقة 153 دولة واعتراض 5 وامتناع 10 عن التصويت.
والقرار السادس المتعلق بممارسات إسرائيل وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، حصل على موافقة 153 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 9 دول عن التصويت.
وحصل القرار السابع الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول علي حماية دولية، على أغلبية 154 دولة واعتراض 5 دول وامتناع 10 دول عن التصويت.
وبحسب مراسل الأناضول، فإنه تم التصويت على القرارات في أكثر من جلسة على مدار اليوم، وكان يتم عد الحضور قبل التصويت في كل قرار، ولذلك اختلف عدد الحضور من جلسة لأخرى. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سمية الخشاب تكشف: هل ندمت على أدوارها الجريئة؟
» منتخب مصر يفجر مفاجأة مدوية عن اعتزال وليد سليمان
» حلا شيحة: هذا ردي على كل من شتمني بسبب خلع الحجاب
» نوكيا تبهر العالم بهاتف يغير موازين القوى
» تمارس العلاقة الحميمة ونجلها متوفي بجانبها من التعذيب
» ألمانيا تهبط للمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية
» عكاشة يدعو لإغلاق "أفران العيش" لهذا السبب
» توفيق عكاشة: "أنا معايا دكتوراه مزورة بهذا المجال"
» أردوغان وترامب يتفقان على هذا الأمر بشأن مقتل خاشقجي
» "الغذاء العالمي" يحذّر من تعرض 18 مليون لمجاعة باليمن
» 18 مليون شخص مهددون بالمجاعة في اليمن

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي