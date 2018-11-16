  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:56 ص
بحث متقدم
مقتل صيدلي مصري

كواليس الساعات الأخيرة في حياة صيدلي "جازان"

توفيق عكاشة

"عكاشة": الديموقراطية جائت بأفشل من تولى حكم مصر

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

أول تعليق من "الخارجية" على مقتل صيدلي بالسعودية

البرلمان

«10 أيام إجازة وضع للرجال».. ونواب: غير عقلاني

يحيى السنوار

حماس: لن نبيع دماء الشهداء بمال قطر

الشعراوي

فيديو.. "الشعراوي" عن حكم الإخوان: سيفسدون الدين والدنيا

أرشيفية

«الدجالون» على مقصلة «عشماوي»

المغامسي وخاشقجي

«المغامسي» يثير الجدل بتغريدة عن خاشقجي

صلاح

بالفيديو.. محمد صلاح يقود مصر للفوز على تونس

ترامب

قرار أمريكى وشيك بشأن «خاشقجي»

بالفيديو..

توفيق عكاشة: "أنا معايا دكتوراه مزورة بهذا المجال"

الحياة السياسية

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"عكاشة": الديموقراطية جائت بأفشل من تولى حكم مصر

#

عكاشة ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الغريب

#

عكاشة: "جملة لو قلتها لـ"حياة" هتفضحني"

#

بالفيديو.. عكاشة يخرج لفاصل بسبب ألم في ظهره

صرح الإعلامي توفيق عكاشة، بأنه حصل على دكتوراه في مجال الإعلام، مضيفًا: "أنا معايا دكتوراه مزورة في إدارة المؤسسات الإعلامية".
وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن موضوع رسالته كان دور القائد الفعال في تنمية المؤسسات الإعلامية، مضيفًا ساخرًا: "الدكتوراه المزورة علمتني كتير".
وأشار "عكاشة" إلى أن رحلة الدراسات العليا الخاصة به بدأت معهد الدراسات البيئية في جامعة عين شمس، مضيفًا: "الحمد لله هنا في مصر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» عكاشة يدعو لإغلاق "أفران العيش" لهذا السبب
» توفيق عكاشة: "أنا معايا دكتوراه مزورة بهذا المجال"
» أردوغان وترامب يتفقان على هذا الأمر بشأن مقتل خاشقجي
» "الغذاء العالمي" يحذّر من تعرض 18 مليون لمجاعة باليمن
» 18 مليون شخص مهددون بالمجاعة في اليمن
» 3 قتلى في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالشرقية
» الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة قادة جيش ميانمار
» تصرف غير أخلاقي من «أجيري» لجهاز تونس
» بث مباشر.. مباراة هولندا وفرنسا
» سر ترك "الشعراوي" الزي الأزهري
» بعد 16 عامًا.. مصر تفك العقدة التونسية

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي