» توفيق عكاشة: "أنا معايا دكتوراه مزورة بهذا المجال"

16 نوفمبر 2018 - 11:46 م

صرح الإعلامي توفيق عكاشة، بأنه حصل على دكتوراه في مجال الإعلام، مضيفًا: "أنا معايا دكتوراه مزورة في إدارة المؤسسات الإعلامية".



وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن موضوع رسالته كان دور القائد الفعال في تنمية المؤسسات الإعلامية، مضيفًا ساخرًا: "الدكتوراه المزورة علمتني كتير".

