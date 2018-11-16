  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:56 ص
بحث متقدم
مقتل صيدلي مصري

كواليس الساعات الأخيرة في حياة صيدلي "جازان"

توفيق عكاشة

"عكاشة": الديموقراطية جائت بأفشل من تولى حكم مصر

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

أول تعليق من "الخارجية" على مقتل صيدلي بالسعودية

البرلمان

«10 أيام إجازة وضع للرجال».. ونواب: غير عقلاني

يحيى السنوار

حماس: لن نبيع دماء الشهداء بمال قطر

الشعراوي

فيديو.. "الشعراوي" عن حكم الإخوان: سيفسدون الدين والدنيا

أرشيفية

«الدجالون» على مقصلة «عشماوي»

المغامسي وخاشقجي

«المغامسي» يثير الجدل بتغريدة عن خاشقجي

صلاح

بالفيديو.. محمد صلاح يقود مصر للفوز على تونس

ترامب

قرار أمريكى وشيك بشأن «خاشقجي»

متحدث "التعليم" يكشف حقيقة تغيير اسم الوزارة

الحياة السياسية

طارق شوقي وزي التعليم
طارق شوقي وزي التعليم

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء «مجانية التعليم»

#

وزير سابق: "تعرضت لابتزاز أثناء وجودي بالوزارة"

#

وزير التعليم يكشف سر تغيير قيادات الوزارة

#

وزير التعليم: هذا هو السبب الحقيقي لتغييرات قيادات الوزارة

كشف أحمد صابر، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تردد حول تغيير اسم الوزارة لوزارة التعليم فقط، مؤكدًا أن هذه الشائعة غير صحيحة بالمرة.
وقال "صابر"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إن المعلومات الصادرة عن الوزارة تكون في بيان رسمي أو عبر موقع الوزارة، وفيما عدا ذلك لا ينبغي الإلتفات لمثل هذه الشائعات التى تهدف لإثارة البلبلة وتشكيك أولياء الأمور في الوزارة بسبب أصحاب المصالح المتضررين من النظام الجديد للتعليم.
ونفى ما تردد حول حذف بعض الأجزاء من مناهج الثانوية العامة، مؤكدًا أن المناهج كما هي وليس هناك أي حذف بها، موضحًا أن من بين الشائعات أنه ليس هناك هناك دفعتين من التابلت وصلت للوزارة، وهناك دفعة ثالثة وأخيرة ستصل خلال أسبوع الجاري، ووزير التعليم أصدر قرار ببدء توزيع التابلت على المدارس بداية شهر ديسمبر على طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، مناشدًا أولياء الأمور بأن يكون هناك مصداقية بينها وبين الوزارة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» عكاشة يدعو لإغلاق "أفران العيش" لهذا السبب
» توفيق عكاشة: "أنا معايا دكتوراه مزورة بهذا المجال"
» أردوغان وترامب يتفقان على هذا الأمر بشأن مقتل خاشقجي
» "الغذاء العالمي" يحذّر من تعرض 18 مليون لمجاعة باليمن
» 18 مليون شخص مهددون بالمجاعة في اليمن
» 3 قتلى في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالشرقية
» الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة قادة جيش ميانمار
» تصرف غير أخلاقي من «أجيري» لجهاز تونس
» بث مباشر.. مباراة هولندا وفرنسا
» سر ترك "الشعراوي" الزي الأزهري
» بعد 16 عامًا.. مصر تفك العقدة التونسية

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي