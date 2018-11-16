متحدث "التعليم" يكشف حقيقة تغيير اسم الوزارة

كشف أحمد صابر، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تردد حول تغيير اسم الوزارة لوزارة التعليم فقط، مؤكدًا أن هذه الشائعة غير صحيحة بالمرة.



وقال "صابر"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إن المعلومات الصادرة عن الوزارة تكون في بيان رسمي أو عبر موقع الوزارة، وفيما عدا ذلك لا ينبغي الإلتفات لمثل هذه الشائعات التى تهدف لإثارة البلبلة وتشكيك أولياء الأمور في الوزارة بسبب أصحاب المصالح المتضررين من النظام الجديد للتعليم.

وقال "صابر"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إن المعلومات الصادرة عن الوزارة تكون في بيان رسمي أو عبر موقع الوزارة، وفيما عدا ذلك لا ينبغي الإلتفات لمثل هذه الشائعات التى تهدف لإثارة البلبلة وتشكيك أولياء الأمور في الوزارة بسبب أصحاب المصالح المتضررين من النظام الجديد للتعليم.