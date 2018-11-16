متحدث "التعليم" يكشف حقيقة تغيير اسم الوزارة

كشف أحمد صابر، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تردد حول تغيير اسم الوزارة لوزارة التعليم فقط، مؤكدًا أن هذه الشائعة غير صحيحة بالمرة.
وقال "صابر"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إن المعلومات الصادرة عن الوزارة تكون في بيان رسمي أو عبر موقع الوزارة، وفيما عدا ذلك لا ينبغي الإلتفات لمثل هذه الشائعات التى تهدف لإثارة البلبلة وتشكيك أولياء الأمور في الوزارة بسبب أصحاب المصالح المتضررين من النظام الجديد للتعليم.
ونفى ما تردد حول حذف بعض الأجزاء من مناهج الثانوية العامة، مؤكدًا أن المناهج كما هي وليس هناك أي حذف بها، موضحًا أن من بين الشائعات أنه ليس هناك هناك دفعتين من التابلت وصلت للوزارة، وهناك دفعة ثالثة وأخيرة ستصل خلال أسبوع الجاري، ووزير التعليم أصدر قرار ببدء توزيع التابلت على المدارس بداية شهر ديسمبر على طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، مناشدًا أولياء الأمور بأن يكون هناك مصداقية بينها وبين الوزارة.