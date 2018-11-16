» بعد 16 عامًا.. مصر تفك العقدة التونسية

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نجح محمد صلاح في إنهاء العقدة التونسية، والتي امتدت لستة عشر عامًا، لم يحقق خلالها المنتخب الوطني أي انتصار في المواجهات الرسمية بينهما.

وفاز المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نظيره التونسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في وصافة المجموعة العاشرة، خلف المنتخب التونسي المتصدر بنفس الرصيد، والمتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

ويعود الفوز الرسمي الأخير للمنتخب المصري على نظيره التونسي قبل مواجهة الليلة إلى عام 2002، عندما التقى المنتخبان في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مالي، وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف، من توقيع حازم إمام.

والتقى المنتخبان منذ ذلك الحين في سبع مواجهات، بينها ثلاثة رسمية، فاز المنتخب التونسي بها جميعًا، كما حقق فوزين وديين على حساب المنتخب المصري خلال الفترة ذاتها، ليضمن تفوقًا ملحوظًا قبل مواجهتهما الأخيرة في التصفيات القارية.

وفاز المنتخب التونسي ذهابًا وإيابًا على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2015، حيث تفوق بهدف نظيف من توقيع فخر الدين بن يوسف في القاهرة، قبل الفوز بهدفين مقابل هدف في تونس، وسجل ياسين الشيخاوي ووهبي الخزري هدفا تونس، بينما سجل محمد صلاح الهدف المصري.

وحقق المنتخب التونسي فوزًا رسميًا جديدًا على نظيره المصري، في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، حيث تفوق في مواجهتهما بملعب رادس العام الماضي بهدف نظيف، سجله طه ياسين الخنيسي.

وضمن المنتخبان رسميًا تأهلهما إلى النهائيات التي تستضيفها الأراضي الكاميرونية العام المقبل، حيث تجمد رصيد منتخبي النيجر وإي سواتيني عند نقطة وحيدة بعد مرور أربع جولات من عمر منافسات المجموعة العاشرة، وهو ما أبعدهما رسميًا عن المنافسة مبكرًا.


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