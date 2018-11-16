» تصرف غير أخلاقي من «أجيري» لجهاز تونس

16 نوفمبر 2018 - 08:55 م

أبدى قيصر قاز المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس، استيائه من التصرف التي قام بها المكسيكي أجيري المدير الفني للفراعنة بعد تسجيل محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل للفراعنة.

وقال «قاز» في تصريحات عقب المباراة: «المباراة كانت تسير بشكل جيد، وكل شيء كان على ما يرام خلال لقاء مصر وتونس مساء الليلة، باستثناء الحركة اللا أخلاقية التي قام بها أجيري مدرب منتخب مصر عقب الهدف الأول».

وأضاف: «هذه الحركة غير اللائقة لا يصح أن تخرج من مدير فني كبير بحجم أجيري»، مؤكدًا أنه يمتلك صورة على تليفونه الخاص لمدرب منتخب مصر أثناء قيامه بتلك الحركة اللا أخلاقية.

وفاز منتخب مصر على نظيره التونسي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019