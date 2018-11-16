  • الجمعة 16 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:19 م
بحث متقدم
أرشيفية

«الدجالون» على مقصلة «عشماوي»

المغامسي وخاشقجي

«المغامسي» يثير الجدل بتغريدة عن خاشقجي

صلاح

بالفيديو.. محمد صلاح يقود مصر للفوز على تونس

الدولار

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

مقتل صيدلي مصري

أول تحرك للقنصلية المصرية بجدة بعد مقتل صيدلي

قمع المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة

إصابة 40 فلسطينيا برصاص الاحتلال على حدود غزة

غادة والي

100 جنيه وبطانية لكل متضرر من ضحايا السيول

ترامب

قرار أمريكى وشيك بشأن «خاشقجي»

الشيخ سالم عبدالجليل

سالم عبدالجليل: النبي احتفل بميلاده

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد يدعو مصر لاتخاذ هذا الإجراء

تصرف غير أخلاقي من «أجيري» لجهاز تونس

الرياضة

أجيرى
أجيرى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«صلاح» يقود هجوم المنتخب أمام تونس

#

المنتخب يخوض مرانه الأول استعدادًا لمواجهة تونس

#

استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

#

«أجيري» يعلن قائمة المحليين لمعسكر تونس

مصر

تونس

المصريون

أبدى قيصر قاز المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس، استيائه من التصرف التي قام بها المكسيكي أجيري المدير الفني للفراعنة بعد تسجيل محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل للفراعنة.

وقال «قاز» في تصريحات عقب المباراة: «المباراة كانت تسير بشكل جيد، وكل شيء كان على ما يرام خلال لقاء مصر وتونس مساء الليلة، باستثناء الحركة اللا أخلاقية التي قام بها أجيري مدرب منتخب مصر عقب الهدف الأول».

وأضاف: «هذه الحركة غير اللائقة لا يصح أن تخرج من مدير فني كبير بحجم أجيري»، مؤكدًا أنه يمتلك صورة على تليفونه الخاص لمدرب منتخب مصر أثناء قيامه بتلك الحركة اللا أخلاقية.

وفاز منتخب مصر على نظيره التونسي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تصرف غير أخلاقي من «أجيري» لجهاز تونس
» بث مباشر.. مباراة هولندا وفرنسا
» سر ترك "الشعراوي" الزي الأزهري
» بعد 16 عامًا.. مصر تفك العقدة التونسية
» فيديو.. القوات المسلحة تنظم أول معرض للصناعات العسكرية
» محمد صلاح يتخطى رقم «أبوتريكة»
» بقرة تتسبب في مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بأسيوط
» صحيفة فرنسية: «صلاح» رد اعتبار الفراعنة
» القبض على حاخام بتهمة اغتصاب فتيات داخل معبد بالقدس
» مدافع ليفربول يثأر لـ«صلاح» من «راموس»
» مصرع 42 شخصًا جراء حريق حافلة بزيمبابوي

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي