» محمد صلاح يتخطى رقم «أبوتريكة»

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منتخب مصر

صلاح

ابوتريكة

تخطى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، رقم النجم محمد أبوتريكة لاعب الفراعنة السابق بقائمة هدافي مصر على المستوي الدولي.

محمد صلاح وصل للهدف رقم 39 في مسيرته الدولية مع المنتخب ليتخطي تريكة الذي سجل 38 هدفا فيما يتصدر القائمة حسام حسن برصيد 69 هدفا وبعده حسن الشاذلي 42 هدفا.

وسجل صلاح هدف الفوز للمنتخب الوطني في مرمى تونس في اللقاء الذي انتهى لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.


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