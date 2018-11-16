» صحيفة فرنسية: «صلاح» رد اعتبار الفراعنة

16 نوفمبر 2018 - 08:44 م

سلطت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الضوء على تخطى المنتخب الوطني لمباراة نظيره التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتي التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وعنونت الصحيفة الفرنسية، «صلاح يمنح النصر لمنتخب مصر»، وقالت أن المنتخب المصري نجح في رد اعتباره أمام نظيره التونسي وتمكن من تحقيق الفوز في مباراة شهدت تألق الحارس المصري محمد الشناوي الذي أنقذ مرماه من هدف محقق فى الدقيقة 83 من عمر المباراة، فيما تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف الفوز لـ"الفراعنة" بطريقة فنية رائعة.

وأضافت الصحيفة أن التونسي نعيم السليتي مهاجم ديجون الفرنسي قدم مباراة جيدة بعدما تمكن من تسجيل هدفي "نسور قرطاج".

ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة العاشر برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على منتخب مصر "الوصيف".