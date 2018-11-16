انقلاب سيارة بـ8 أشخاص فى طريقهم لتهنئة عروسين

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أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها اثر انفجار احد الاطارات على الطريق الحر بمركز طوخ نم نقل المصابين الى المستشفى واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا بالواقعة من العميد فوزى عبدربه مامور مركز طوخ بالواقعة وعلى الفور انتقل المقدم احمد سامى رئيس المباحث وسيارات الاسعاف.

وتبين من المعاينة الى انه اثناء سير سيارة نصف نقل يستقلها مجموعة من الاشخاص كانوا فى طريقهم لتهنئة عروسين بـ " الصباحية " انفجر احد اطارات السيارة مما ادى الى انقلابها على الطريق واصابة 8 اشخاص من مستقليها وتم نقلهم الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.


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