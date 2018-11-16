» بقرة تتسبب في مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بأسيوط

16 نوفمبر 2018 - 08:30 م

لقي شخص مصرعه, اليوم الجمعة, بينما أصيب 4 آخرون لنشوب خلافات بينهم بسبب ربط بقرة أمام أحد المنازل بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتي «الكرانفة والريدي» بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط بسبب ربط بقرة أمام أحد المنازل وأدى إلى مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط وبالمعاينة والتحريات تبين نشوب مشاجر بالعصا والشوم بين العائلتين بسبب خلافات بينهما لربط بقرة أمام أحد منازل العائلتين وتمكن الأهالي من فض الشجار بين العائلتين ولكن فوجئوا بقيام أحد الأشخاص من عائلة الريدي بالانتقال إلى الأراضي الزراعية وإطلاق أعيرة نارية أدت إلى مصرع «حسني ح ع»، 38 سنة، من عائلة الكرانفة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيقات، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة.