» مدافع ليفربول يثأر لـ«صلاح» من «راموس»

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الرياضة

لوفرين
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بقرة

سب ديان لوفرين مدافع ليفربول والمنتخب الكرواتي، اللاعب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني، بـ"لفظ مشين" عقب المباراة التي جمعت بين وصيف بطل العالم والماتادور في دوري الأمم الأوروبية.

وخرج النجم الكرواتي فى تصريحات من غرفة الملابس، وقام بشن هجوم لاذع على راموس قبل أن يسبه، وقال لوفرين: "أعطيت راموس ضربة قوية، أخرج وتحدث الآن يا صديقى".

وحقق منتخب كرواتيا فوزا مثيرا على ضيفه الإسباني، 3-2 على ملعب ماكسيمير بالجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

هجوم لوفرين على راموس يبدو أنه فى محاولة للانتقام من مدافع ريال مدريد بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تسبب قائد الريال في إصابة النجم المصري محمد صلاح في كتفه خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا واتهمه لوفرين بالتعمد.


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