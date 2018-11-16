المتهم بقتل نجل عشيقته: "مكنش قصدي أموته"

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النيابة العامة

قتل طفل

كفر شكر

حبس زبال

قررت نيابة كفر شكر, مساء اليوم, حبس زبال 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل طفل عمره 10 سنوات بضربه ببلطة ووجهت النيابة للمتهم تهمة الضرب المفضى إلى الموت.

وأمرت بإرسال الأداة المستخدمة في الواقعة للمعمل الجنائى والتصريح بدفن جثة المجنى عليه، كما قررت تكليف أجهزة الأمن بسرعة ضبط وإحضار أم الطفل الهاربة وطلب تحريات مباحث كفر شكر حول ظروف وملابسات الواقعة.

وقال المتهم في اعترفاته: "أنا لم أقصد قتل المجنى عليه ألقيت عليه البلطة ولم أكن أعلم أنها سوف تؤدى إلى إصابته وقتله أنا زعلت قوى عليه".

واعترف المتهم بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين والدة الطفل قائلا إن أم الطفل لديها تروسيكل يقوم بالعمل عليه وحدث به عطل وأثناء إصلاحه قام الطفل بالعبث به فطلب منه الابتعاد عنه حتى يستطيع إصلاحه فلم يمتثل لأوامره فألقاه ببلطة كانت في يده فأصابته.

وتابع المتهم أنه عقب ذلك حضرت والدته وظلت تصرخ وبعد أن هدأت اتفقت معها على ان تتوجه به إلى المستشفى فورا وتقول إن دراجة نارية صدمته في الشارع إلا أن اجهزة الامن كشفت السر بعد أن تقدم عم الطفل ببلاغ للشرطة واتهمه ووالدته بقتله.

كان المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز طفر شكر تلقى اشارة من المستشفى بوصول الطفل " ابراهيم أ " 10 سنوات جثه هامده اثر كسر بقاع الجمجمه ونزيف في المخ وبسؤال والدته وتدعى "نادية م ع "28 سنة ربة منزل اكدت انه اثناء لهو نجلها امام المنزل صدمته دراجه ناريه مجهولة وفرا قائدها هاربا عقب الحادث مما أدى لحدوث إصابته ووفاته.

تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير الامن فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء علاء فاروق مدير المباحث وتوصل فريق البحث إلى عدم صحة رواية الام حيث تقدم عم الطفل المتوفى ويدعى " هيثم. ب" 35 سنة عاطل ببلاغ يتهم فيه والدة الطفل المتوفى بالتسبب في وفاة نجل شقيقه بالاشتراك والمدعو "محمد ا ي " زبال وتمكنت قوة أمنية من ضبط الاخير وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكابه الواقعة وتكثف الاجهزة الامنيه من جهودها لضبط أم الطفل.

                                                                                                                                                 


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