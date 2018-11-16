» سر ترك "الشعراوي" الزي الأزهري

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الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي

وكالات

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أسامة الأزهري

الشعراوى

الزي الازهري

كشف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، سر ترك الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي الزي الأزهري.

وقال "الأزهري"، خلال برنامج "رؤى"، المذاع على قناة "دي ام سي"، إن قرار "الشعراوي" بترك الزي كان بهدف ألا يظن أحد أنه يسعى إلى مشيخة الأزهر الشريف.

وأوضح أن الشيخ الشعراوي بدأ يفكر بعد ترك الزي الأزهري في تصميم ملابس خاص به وذهب لأحد العاملين في مجال الخياطة المعروفين لدى عدد من كبار علماء الأزهر، وطلب تفصيل له طاقية بمواصفات معينة، ولكن هذا الخياط فشل في مهمته، ليذهب لأكثر من 13 خياطا حتى استطاع تفصيل طاقيته الشهيرة.

وأضاف أن الشيخ الشعراوي بدأ في استعمال العكاز منذ وقت الصغر، وعندما أصبح إمام الدعاة ومن كبار علماء المسلمين تسابق الملوك والرؤساء والأعيان والأثرياء على إهدائه أفخم أنواع العصي والعكاكيز.


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