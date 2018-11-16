بالفيديو.. محمد صلاح يقود مصر للفوز على تونس

16 نوفمبر 2018 - 08:04 م

حقق المنتخب الوطني فوزًا مهمًا على تونس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، فى تصفيات أمم أفريقيا 2019.

سجل أهداف منتخب مصر كل من تريزيجيه وباهر المحمدى ومحمد صلاح، فيما سجل هدفىّ نسور قرطاج نعيم السليتى.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية، ونفذ وهبى خزرى مهاجم تونس، ركلة حرة مباشرة فى اتجاه مرمى محمد الشناوى، لكن العارضة تمنع أول هدف للضيوف.. فيما لجأ المنتخب الوطنى للتراجع إلى الخلف وتضييق المساحات أمام تونس مع الاعتماد على الهجمات المرتدة وسرعة محمد صلاح وتريزيجيه.

وفى الدقيقة 13 سجل نعيم السليتى الهدف الأول لمنتخب تونس فى شباك الشناوى، بعدما راوغ مدافعى الفراعنة وسدد كرة أرضية سكنت شباك الفراعنة.

وتشهد الدقيقة 21 أول تهديد من الفراعنة لمرمى تونس، من تسديدة قوية نفذها محمود تريزيجيه لكن الحارس التونسى فاروق بن مصطفى يتصدى لها ببراعة.. قبل أن يسدد محمد صلاح كرة سهلة يقتنصها حارس تونس بسهولة.

وكاد باهر المحمدى مدافع الفراعنة يكلف الفراعنة هدفا ثانيا فى الدقيقة 27 بعدما تعرض لضغط من أحد لاعبى تونس، على أعتبار منطقة الجزاء قبل أن يهدر لاعب تونس الكرة بتمريره غير متقنة.

وفى الدقيقة 32 يسجل تريزيجيه هدف التعادل للفراعنة مستغلا خطأ دفاعى لمدافع تونس داخل منطقة الـ18، ليسدد الكرة فى اتجاه المرمى وتسكن الشباك.. وفى الدقيقة 41 منع محمد الننى هدفا ثانيا للفراعنة من ركلة ركنية نفذها محمد صلاح فى اتجاه المرمى مباشرة، لكن الننى يتصدى لها فى لقطة طريفة ويمنع الهدف الثانى لمصر، لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ومع بداية الشوط الثانى، يواصل منتخب مصر محاولاته لتسجيل الهدف الثانى، إلا أن المنتخب التونسى يستغل اندفاع الفراعنة وشن هجمتين متتاليتين على مرمى الشناوى، وكاد يسجل الهدف الثانى لكن المدافعون يستعيدون اتزانهم وينقذون مرماهم من هدف ثان.. قبل أن يرد محمد صلاح بتصويبة بعيدة عن المرمى فى الدقيقة 54.

وفى الدقيقة 60 يسجل باهر المحمدى الهدف الثانى للفراعنة من رأسية سكنت الشباك من عرضية متقنة نفذها عمرو وردة.

وفى الدقيقة 71، ينقذ القائم هدفا ثالثا فى شباك تونس بتوقيع محمد صلاح الذى راوغ المدافعين وسدد تصويبة صاروخية فى القائم، إلا أن نعيم السليتى نجح فى تسجيل هدف التعادل لنسور قرطاج فى الدقيقة 72 مستغلا خطأ أحمد حجازى أمام المرمى ليضع الكرة فى الشباك بسهولة.

وفى الدقيقة 82 ينقذ محمد الشناوى هدفا مؤكدا لنسور قرطاج، بعدما انفرد مهاجم الضيوف به تمام لكنه يخرج فى الوقت المناسب ويتصدى للكرة.

وفى الدقيقة يسجل محمد صلاح نجم الفراعنة هدف الفوز للفراعنة من تمريرة حريرية لصلاح محسن داخل منطقة الجزاء، ليراوغ محمد صلاح المدافعين ويضع الكرة بسهولة فى المرمى، ليقود الفراعنة للفوز 3-2.