» الشوط الأول.. تعادل إيجابي بين مصر وتونس

16 نوفمبر 2018 - 07:02 م

انتهى الشوط الأول بتعادل المنتخب الوطني أمام نظيره التونسي، بهدف لكل منهما، في المقامة بينهما حاليا، على ملعب برج العرب، فى تصفيات أمم افريقيا 2019.



تقدم منتخب تونس بهدف نظيف سجله نعيم السليتى فى الدقيقة 13، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 32.

ويخوض المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل يضم، محمد الشناوي فى حراسة المرمى، احمد المحمدي واحمد حجازي وباهر المحمدي وايمن اشرف ومحمد النني وطارق حامد و محمود تريزيجيه وعمرو وردة ومحمد صلاح ومروان محسن.

أما المنتخب التونسى يبدأ المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، وفى الدفاع: ياسين مرياح، رامي البدوي، أسامة الحدادي، ديلان برون، والوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي، أيمن بن محمد، سيف الدين خاوي، نعيم سليتي، والهجوم: وهبي خزري.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية، ونفذ وهبى خزرى مهاجم تونس، ركلة حرة مباشرة فى اتجاه مرمى محمد الشناوى، لكن العارضة تمنع أول هدف للضيوف.. فيما لجأ المنتخب الوطنى للتراجع إلى الخلف وتضييق المساحات أمام تونس مع الاعتماد على الهجمات المرتدة وسرعة محمد صلاح وتريزيجيه.

وفى الدقيقة 13 سجل نعيم السليتى الهدف الأول لمنتخب تونس فى شباك الشناوى، بعدما راوغ مدافعى الفراعنة وسدد كرة أرضية سكنت شباك الفراعنة.

وتشهد الدقيقة 21 أول تهديد من الفراعنة لمرمى تونس، من تسديدة قوية نفذها محمود تريزيجيه لكن الحارس التونسى فاروق بن مصطفى يتصدى لها ببراعة.. قبل أن يسدد محمد صلاح كرة سهلة يقتنصها حارس تونس بسهولة.

وكاد باهر المحمدى مدافع الفراعنة يكلف الفراعنة هدفا ثانيا فى الدقيقة 27 بعدما تعرض لضغط من أحد لاعبى تونس، على أعتبار منطقة الجزاء قبل أن يهدر لاعب تونس الكرة بتمريرة غير متقنة.

وفى الدقيقة 32 يسجل تريزيجيه هدف التعادل للفراعنة مستغلا خطأ دفاعى لمدافع تونس داخل منطقة الـ18، ليسدد الكرة فى اتجاه المرمى وتسكن الشباك.. وفى الدقيقة 41 منع محمد الننى هدفا ثانيا للفراعنة من ركلة ركنية نفذها محمد صلاح فى اتجاه المرمى مباشرة، لكن الننى يتصدى لها فى لقطة طريفة ويمنع الهدف الثانى لمصر، لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.