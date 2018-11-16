مصرع 8 أشخاص جراء عواصف ثلجية اجتاحت أمريكا

16 نوفمبر 2018 - 07:02 م

لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء تساقط ثلوج غزيرة في شرق الولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة.

وجاء في التقارير الإعلامية أن العواصف الثلجية اجتاحت، فجر الجمعة، عددا من الولايات الشرقية، من مان شمالا وحتى مسيسيبي جنوبا، حيث تسببت بانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف السكان.

كما أدى تساقط الثلوج إلى إلغاء مئات من الرحلات الجوية، بما في ذلك في ثلاثة مطارات دولية هي مطارا جون كينيدي ولاغوارديا في مدينة نيويورك ومطار مدينة نيوآرك الدولي.

وفي نيويورك خلفت العواصف الثلجية سقوط أشجار كثيرة واختناقات مرورية امتدت إلى كيلومترات عدة. وأوصت الشرطة السكان بعدم مغادرة منازلهم والامتناع عن استخدام سياراتهم الشخصية.