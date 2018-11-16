عرفات: 2019 بداية تحسين خدمات خطوط القطارات

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء عدد كبير من المحاور والكبارى والطرق التى توفر الوقت والجهد للمسافرين، فضلًا عن تحديث جميع إشارات السكك الحديدية والمزلقانات للحد من حوادث القطارات.

وأشار الى أن عام 2019 سيشهد بداية تحسين خدمات خطوط القطارات والبنية الأساسية من إشارات وعربات جديدة ومطورة ومزلقانات وإشارات وشراء عدد من الجرارات لدعم أسطول خدمات النقل بهيئة السكك الحديدية، لافتا الى أن خطوط الهيئة لم تصل إليها يد التطوير منذ 50 عاما.

جاء ذلك خلال قيام الوزير يرافقه الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية واللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى بوضع حجر أساس كوبرى الشرقاوية على الطريق الزراعى بشبرا الخيمة والذى يخدم نحو 3 ملايين مواطن من أبناء مدينة شبرا الخيمة والمدن المجاورة.