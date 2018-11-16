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مقتل 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار

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لقي 3 عناصر إجرامية، مصرعهم منذ قليل، في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بمركز بلبيس محافظة الشرقية، وضبط بحوزتهم بنادق آلية، وتم إخطار نيابة بلبيس برئاسة أحمد هزاع، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بالواقعة.

البداية كانت بتلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بمصرع"محمود ف ال" 27 سنة وشهرته القذافي، مقيم بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس، ومن العناصر الإجرامية المعروف عنها حيازة السلاح والمخدرات.

 فيما لقي شخصان مجهولا الهوية كانا برفقته في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة وضبط بحوزتهما 3 بنادق آلية وقنبلتان، وتم نقل الجثث إلي مستشفي بلبيس العام.


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