الأرصاد: شبورة وانخفاض بدرجات الحرارة غدًا

16 نوفمبر 2018 - 06:41 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت:

القاهرة: العظمى 25 والصغرى 16

الإسكندرية: العظمى 24 والصغرى 15

مطروح: العظمى 23 والصغرى 17

سوهاج: العظمى 26 والصغرى 13

قنا: العظمى 26 والصغرى 14

أسوان: العظمى 27 والصغرى 15.