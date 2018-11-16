برلمانى يتقدم بطلب مناقشة لإلغاء المسابقات الوهمية

تقدم الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط، بمحافظة المنيا، بطلب مناقشة عامة بمجلس النواب، بشأن إلغاء الإعلانات والمسابقات الوهمية المنتشرة عبر وسائل الإعلام.

وقال أبو طالب فى بيان صادر عنه «لقد انتشرت فى الآونة الأخيرة الإعلانات الوهمية فى جميع وسائل الإعلام بالتلفزيون المصرى والراديو والصحف والمجلات وغيرها، بل وتتنافس القنوات على بث برامج مسابقات لكسب الأموال ومن اراد الفوز فما عليه إلا ان يتصل برقم من ارقام هواتف، تكلفتها مرتفعه مقارنة بمقابل الاتصال العادية ويوجد نماذج مختلفه للمسابقات الوهمية على السوشيال ميديا، والتى تستهدف زيادة عدد المتابعين لصفحة على فيس بوك وغيرها».

وناشد ابو طالب «جميع الأجهزة المعنية بالتدخل لمنع الإعلانات والمسابقات الوهمية المنتشرة على القنوات الفضائية، ومعاقبة من يعلنها، وتوعية المواطنين بتوخى الحذر من الاشتراك فى المسابقات التى يعلن عنها فى القنوات الفضائية، وصفحات التواصل الاجتماعي وغيرها».