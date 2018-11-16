100 جنيه وبطانية لكل متضرر من ضحايا السيول

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وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن بأسيوط بالتوجه فورا إلى المناطق المتضررة من السيول.

ووقعت بعض المناطق بأسيوط تحت تأثير سيول التى تسببت في انهيار كلي لـ42 منزلًا بعزبة سعيد تحت الجبل بأبنوب.

وتوجهت مديرية التضامن على الفور وقدمت كافة المساعدات اللازمة للأسر؛ حيث أنشأت معسكر للإيواء تكون من 17 خيمة فيما تم توزيع 400 بطانية وفرش للخيام بالأسرّة والمراتب، وصرفت المديرية 100 جنيه إعاشة لكل فرد في كل أسرة مضارة.

ونسقت مديرية التضامن الجمعيات الأهلية أيضا؛ حيث نسقت مع بنك الطعام ومؤسسة الإغاثة والطوارئ وستصل المساعدات اليوم من ملابس وغذاء وأغطية.

كما نسقت مع جمعية الأورمان وتم توزيع ألحفة، ومع مصر الخير تم توزيع بطاطين وكراتين سلع غذائية.


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