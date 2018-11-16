طالب يقتل صديقه بسبب خلاف على «كاب»

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السلام

طالب

قتل صديقة

الخلاف علي كاب

تمكنت الاجهزة لامنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على طالب قتل صديقه بمطواة قرن غزال في مشاجرة بينهما، بسبب الخلاف على "كاب" في السلام.

كان قسم شرطة السلام، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد نشوب مشاجرة بين طالبين، ما أسفر عن مصرع أحدهما، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة "ي. أ"، 17 سنة، طالب به عدة طعنات بالبطن، تم نقله إلى المشرحة.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه "ب.م" 17 سنة، طالب، وأنه حدثت مشادة كلامية بينهما، بسبب خلاف على كاب تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بإخراج مطواة قرن غزال من بين طيات ملابسه، وسدد عدة طعنات لصديقه حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة.

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة, وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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