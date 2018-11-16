فيديو.. القوات المسلحة تنظم أول معرض للصناعات العسكرية

16 نوفمبر 2018 - 06:03 م

نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، مقطع فيديو عن المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX- 2018 "، والذي يقام في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، والذي تنظمه القوات المسلحة.

ويشارك في المعرض، أكثر من 316 شركة عارضة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، والمصنعين والموردين الدوليين لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية من أكثر من 41 دولة.

ويضم المعرض، أجنحة دولية لنحو 19 دولة من جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 10 آلاف زائر من كبار الشخصيات العسكرية والمصنعين والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.