» رسالة هيثم عرابي إلى جماهير الأهلي

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هيثم عرابي
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المصريون

الاهلى

عرابى

هيثم عرابي

حرص هيثم عرابي مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد عودته لرئاسة لجنة التعاقدات من جديد.

وجاء نص الرسالة التي وجهها هيثم عرابي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كالتالي: «إن شاء الله بتوجيهات الكابتن نكون عند حسن ظن الجميع.

وأضاف، «أما بالنسبة للجمهور فمش لاقي كلمة تعبر عن شكري وامتناني لثقتهم وان شاء الله اكون قد الثقة.. ولانها فترة صعبة فانا قررت إني أكون بعيدًا تمامًا عن السوشيال ميديا أو عمل أي حوارات تليفزيونية أو صحفية حتى الانتهاء من الانتقالات الشتوية».

ويناقش محمود الخطيب مع هيثم عرابي غدًا، السبت، أسماء بعض اللاعبين الأجانب الذين يمكن للنادى التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هناك اتجاها قوياً في النادي لتدعيم الفريق بصفقات قوية بعد خسارة لقب أفريقيا.

ويضم الأهلي أربعة لاعبين أجانب، هم التونسي على معلول والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي والمالي ساليف كوليبالي وفى حالة رغبة الأهلي في ضم أي لعب أجنبي سيتم الاستغناء عن أحداً من هذا الرباعي الأجنبي.


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