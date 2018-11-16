سالم عبدالجليل: النبي احتفل بميلاده

16 نوفمبر 2018 - 05:53 م

أكد الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بميلاده، مشيرًا إلى أن الاحتفال وأكل الحلوى ليس بدعة كما يدعي البعض.

وقال "عبدالجليل"، خلال حديثه لبرنامج "مصر أحلى"، المذاع على قناة "المحور"، إن حلوى المولد النبوي الشريف ضرورية ومظهر مهم في تعريف وتذكير الأطفال بمولد النبي، داعيًا الأئمة في المساجد لإقامة احتفال وتوزيع الحلوى على الأطفال.

وأضاف أنه يجب على المسلمين إدخال البهجة على أطفالهم في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من خلال توزيع الحلوى عليهم، كجانب مهم لتقريبهم من دينهم.



